Stoomgemaal in Lemmer opgestart vanwege vele regen

Vanwege de vele regen van de afgelopen week wordt het Woudagemaal in Lemmer in werking gezet. Het stoomgemaal wordt alleen bij hoge uitzondering ingezet om overtollig water af te voeren.

Volgens Wetterskip Fryslân viel de afgelopen week ongeveer 70 millimeter neerslag. Normaal valt dat in een hele maand. Omdat er nog meer regen verwacht wordt en omdat er door harde wind beperkte mogelijkheden zijn om het water te spuien naar de Waddenzee, is de extra pompcapaciteit van het gemaal in Lemmer nodig.

Op stoom

Het Woudagemaal dateert van 1920 en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Omdat het geen modern gemaal is, kan het ook niet met een druk op de knop aangezet worden. Het gemaal moet eerst onder stoom gezet worden. Dat betekent dat machinisten de stoomketels opstoken totdat er genoeg druk is opgebouwd om het gemaal te laten draaien. Dat zal waarschijnlijk morgenmiddag zijn.

Dat de hulp van het gemaal wordt ingezet is zeldzaam. Het gebeurt gemiddeld eens per twee jaar. Het waterschap laat weten dat het Woudagemaal door uitzonderlijke omstandigheden begin dit jaar ook al eens draaide. De laatste keer daarvoor was in 2017. Omdat het gemaal niet dagelijks draait, kan het publiek van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 oktober een kijkje komen nemen, schrijft Omrop Fryslân.