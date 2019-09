Komt morgen een einde aan de gedoogstatus van 'heilige' ayahuasca?

De Hoge Raad oordeelt morgen dus of het bezit, vervoer en gebruik van ayahuasca strafbaar wordt voor aanhangers van de religie Santo Daime. Voor de ruim 140 volgers van deze Zuid-Amerikaanse religie in Nederland is de drank heilig.

Het drinken ervan en de ervaring van eenheid met god die ayahuasca kan geven, vormen volgens hen de essentie van hun geloof. Vanwege de religieuze context stond de rechter vanaf 2001 het gebruik toe in de twee Santo Daime-kerken, in Amsterdam en Den Haag. Als het daar gebeurt met de juiste begeleiding, is de schade voor de volksgezondheid verwaarloosbaar, was de redenering van de rechter.

30 kilo op Schiphol

Vier jaar geleden werd op Schiphol een lid aangehouden met zo'n 30 kilo ayahuasca. De rechter verwees naar het oordeel uit 2001 en sprak de vrouw vrij.

In hoger beroep zette het Hof van Amsterdam een streep door het gedoogbeleid voor de Santo Daime. Er zit immers de stof DMT in en die is schadelijk voor de volksgezondheid, oordeelde het gerechtshof. Vervolgens stapte Santo Daime naar de Hoge Raad.

'Alleen maar groter risico'

Als die het OM gelijk geeft, kan nu definitief het doek vallen voor ayahuasca. "Als dat gebeurt, dan is de kans groot dat ik mijn ceremonies moet stoppen", zegt de anonieme bron. Hij vreest dat er actief zal worden opgetreden tegen aanbieders.

"Dat zal denk ik de risico's alleen maar groter maken", zegt Kim van Oorsouw, universitair docent aan de Maastricht University. Zij doet al jaren onderzoek naar de effecten van het psychedelische brouwsel. "Ook als het verboden is, zullen mensen wel hun weg vinden naar ayahuasca. Dan gaan mensen zelf de stofjes kopen en thuis een mixje maken met vrienden. En dan zijn er meer risico's op incidenten dan in ceremoniecentra."

Volgens haar zal er altijd vraag naar het middel zijn - ook omdat steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het bij de meerderheid van de onderzochten een positief effect heeft op hun leven. Uit haar onderzoek blijkt dat deze groep lager scoort in stress en depressiviteit op korte en lange termijn na een ayahuascaritueel.

Van Oorsouw gaf vorig jaar deze presentatie over ayahuasca: