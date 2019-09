Rekenkamer: Warmtebedrijf Rotterdam dreigt financieel debacle te worden

Rotterdam heeft onaanvaardbare grote risico's genomen met het Warmtebedrijf. De financiële schade voor de gemeente kan oplopen tot honderden miljoenen euro's en het college heeft de gemeenteraad niet juist over de risico's geïnformeerd.

Dat concludeert de Rekenkamer in Rotterdam na onderzoek naar het debacle met het Warmtebedrijf, in een rapport dat morgen wordt gepresenteerd.

Het Warmtebedrijf werd in 2006 opgericht met een nobel doel: de enorme hoeveelheden warmte die industrieën in de Rotterdamse haven in lucht en water lozen te gebruiken voor het verwarmen van zo'n half miljoen huizen in Rotterdam.

Eigen pijplijn

Het project had een valse start. Partner Shell haakte al snel af omdat het aftappen van warmte bij de raffinaderij te duur bleek te zijn. Afvalbedrijf AVR nam de plaats van Shell in, maar in het contract met AVR verplichtte het Warmtebedrijf zichzelf warmte af te nemen tegen een hoog tarief.

Bovendien legde Eneco, een andere partner van het eerste uur, een eigen pijplijn aan om warmte te transporteren. Door de ongunstige contracten met de AVR en de concurrentie van Eneco liepen de verliezen van het Warmtebedrijf al snel op tot tientallen miljoenen.

