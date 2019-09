'Achternicht Keniaanse president opgepakt in moordzaak-Cohen'

Een achternicht van de Keniaanse president Uhuru Kenyatta is gearresteerd in de zaak van de vermoorde oud-Philips-topman en golfreizenorganisator Tob Cohen. Dat meldt De Telegraaf. Cohen werd deze maand dood gevonden in een ondergrondse tank.

De opgepakte vrouw is volgens de krant Nancy W., een nicht van de moeder van de leider van het Afrikaanse land. W. zou een van de beste vrienden zijn van Sarah Wairimu, de echtgenote van Cohen die de hoofdverdachte is in de moordzaak. Zij lag in een vechtscheiding met Cohen.

Een dag voor de verdwijning van Cohen bezocht W. de villa van de topman, meldt het Algemeen Dagblad. Ze zou toen hebben afgesproken met Cohens echtgenote.

Volgens De Telegraaf hebben de levensverhalen van Nancy W. en Wairimu opvallende parallellen. Nancy W. zou net als de hoofdverdachte getrouwd zijn met een rijke zakenman. De achternicht pakte alle bezittingen af van haar man, meldt de krant. Vervolgens zou hij na aanklachten het land zijn uitgezet.

De zakenman werd sinds juli vermist. Hij woonde al tientallen jaren in Kenia.