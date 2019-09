Drukke ochtendspits verwacht door boerenprotest en slecht weer

Het wordt dinsdag een stuk drukker op de weg dan gebruikelijk, verwachten Rijkswaterstaat en Weerplaza. Voor de altijd al drukke dinsdagochtendspits wordt extra hinder verwacht door regen en protesterende boeren die vanuit het hele land naar Den Haag reizen.

Vooral in het midden en westen van het land kunnen files flink langer zijn dan normaal, denkt Rijkswaterstaat. Naar verwachting valt daar en in het noorden de meeste regen.

Na de ochtendspits wordt het vanuit het westen wat vaker droog. Tijdens de avondspits is er vooral het in het zuiden kans op langere files, door buien met mogelijk onweer en hagel. Ook is de verwachting dat de boeren tijdens de avondspits weer naar huis gaan.

Niet op de snelweg

Aan de boerenmanifestatie in Den Haag doen agrariërs mee uit het hele land. De organisatie verwacht ruim 10.000 mensen. Sommigen hebben aangekondigd met de tractor te komen. Aan de politie is gevraagd om te gedogen dat tractoren over de rechterrijstrook van de snelweg rijden, maar daar is geen toestemming voor gegeven.

Van de gemeente Den Haag mogen de boeren 75 tractoren parkeren op het Malieveld, de helft van wat de organisatie wilde. De rest van de landbouwvoertuigen moet worden gestald bij het stadion van ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen. Met een shuttledienst van de gemeente gaan de boeren dan naar het Malieveld.

De boeren vinden dat media, politici en activisten een te negatief beeld schetsen over hun sector. "Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers: we hebben hart voor ons bedrijf", zeggen de organisatoren.