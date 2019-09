Werkstraf geëist tegen agent die boetes in eigen zak stak

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 240 uur geëist tegen een politieagent die betaalde verkeersboetes in eigen zak zou hebben gestoken. De man van 43 werkt inmiddels niet meer bij de politie.

Verdachte Peter P. hield buitenlandse vrachtwagenchauffeurs aan, constateerde een overtreding en maakte daar proces-verbaal over op. Het boetebedrag dienden de overtreders daarna contant te voldoen.

De voor eigen rekening opererende agent viel door de mand toen een Poolse vrachtwagenchauffeur onraad rook. Hij meldde de kwestie waarna een onderzoek tegen P. werd gestart.

Honderden euro's

Daaruit bleek dat P. in zeker nog twee gevallen contant betaalde geldbedragen van buitenlandse truckers in eigen zak had gestoken. Per keer ging het om honderden euro's.

De agent gebruikte een valse naam bij het bekeuren van de vrachtwagenchauffeurs. Ze kregen een bon, maar daarop stond een niet-bestaand verbalisantennummer. Dat duidt volgens het OM op opzettelijke verduistering.

De verdachte was niet op de zitting. Volgens zijn advocaat was hij te ziek vanwege een depressieve stoornis.