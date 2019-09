Luxe-probleem van de schatkist: waar laat je veel spaargeld?

Wat te doen als je geld overhebt? Alles is keurig betaald, je staat nergens in het krijt en er zit ook niet een rekening of uitgave aan te komen. Het meest voor de hand liggende is dat je het naar de bank brengt en op een spaarrekening zet. Tenminste, vroeger was dat zo. Tegenwoordig is de spaarrente nul of moet je zelfs betalen voor geld.

De Nederlandse Staat worstelt met te veel geld in kas. De economie dieselt zo lekker dat er meer geld in de schatkist stroomt dan er uitgegeven kan worden. De Staat houdt geld over. Momenteel klotst er bijna 15 miljard euro rond.

Op zich is dat niet zo uitzonderlijk, zegt het Agentschap van de Generale Thesaurie, de schatkistbewaarder. Er zijn perioden waarop er meer geld binnenkomt dan nodig is, of dat liquiditeit opgepot wordt in verband met bijvoorbeeld aflossingen van schuldpapier.

Renteavontuur

Doorgaans stalt de schatkist het overtollige kasgeld bij De Nederlandsche Bank. Maar die vraagt er tegenwoordig negatieve rente voor: er moet dus betaald worden voor het spaargeld. Min 0,445 procent voor de eerste 350 miljoen euro, en min 0,5 procent voor de rest. Met andere woorden, het spaargeld slinkt met tientallen miljoenen per jaar. Bovendien mag maar maximaal 8,2 miljard euro bij de DNB weggezet worden.

Het Agentschap van Financiën brengt alles wat boven de 8 miljard euro uitkomt onder bij banken en geldmarktfondsen in de eurozone.

Die spaarplekken worden geselecteerd op kredietwaardigheid, risico, veiligheid en spreiding, volgens hele strenge regels. En natuurlijk naar kosten: waar levert het geld het meest op, of zoals tegenwoordig het geval is: waar kost het het minst.

Het geld moet voor alles prudent en veilig beheerd worden. Sinds de Icesave-crisis zijn de regels aangescherpt en is schatkistbankieren de norm. Het kasgeld van overheden mag niet meer op renteavontuur in het buitenland en moet verplicht in bewaring gegeven worden bij de schatkist in eigen land.