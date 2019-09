Afscheid van oud-president Chirac in Parijs, dag van nationale rouw

In Parijs is onder grote belangstelling afscheid genomen van de Franse oud-president Chirac, die vorige week donderdag op 86-jarige leeftijd overleed. Staatshoofden, regeringsleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders woonden de herdenkingsdienst in de Saint-Sulpice-kerk bij.

Onder de 2000 gasten waren de Amerikaanse oud-president Clinton, president Poetin van Rusland, de Duitse president Steinmeier en voorzitter Juncker van de Europese Commissie.

De afgelopen twee dagen konden de Fransen afscheid nemen van Chirac in het Hôtel des Invalides. Vanochtend, na een besloten herdenking voor de familie, werd de kist - bekleed met de Franse vlag - langs een militaire erewacht naar buiten gedragen door tien leden van de Republikeinse Garde. Op de binnenplaats speelde een militaire kapel het volkslied en inspecteerde president Macron de troepen.

Minuut stilte

In het hele land werd op dat moment een minuut stilte gehouden in scholen en openbare gebouwen. Daarna werd de kist in een processie naar de kerk gereden.

Jacques Chirac, die president was van 1995 tot 2007, leefde de laatste jaren een teruggetrokken leven met zijn vrouw Bernadette. Hij werkte aan zijn memoires.

Chirac wordt begraven op het kerkhof Montparnasse, in een graf naast dat van zijn oudste dochter Laurence, die in 2016 overleed. In Frankrijk is een dag van nationale rouw afgekondigd.