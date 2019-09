Asics door het stof voor porno boven winkel in Auckland

Sportmerk Asics heeft excuses aangeboden voor het langdurig tonen van porno op de schermen van een winkel in Auckland, Nieuw-Zeeland.

Op de schermen wordt normaal gesproken reclame getoond. Dit weekend was er volgens media in Nieuw-Zeeland in de nacht van zaterdag naar zondag negen uur lang porno te zien. De medewerkers ontdekten het op zondagochtend toen ze de winkel wilden openen.

In een verklaring op Facebook schrijft Asics dat het systeem door onbekenden is gehackt. "We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die de beelden gezien heeft. We werken er met onze technische mensen aan om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt."