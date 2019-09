Dode vrouw gevonden in huis Tilburg, partner opgepakt

In een huis aan de Kastrupstraat in Tilburg is vanochtend een dode vrouw gevonden. De partner van de vrouw is als verdachte aangehouden.

Een politiewoordvoerder laat aan Omroep Brabant weten ernstig rekening te houden met een misdrijf. De politie kreeg eerst een melding van een reanimatie in de woning. "Later bleek er mogelijk meer aan de hand te zijn." Buren zeggen volgens een verslaggever van Omroep Brabant dat het stel wekelijks ruzie had en drugs gebruikte.

De verdachte werd in de woning aangehouden.