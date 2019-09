19 doden bij grote brand in Chinese fabriek

Bij een brand in een fabriek in het zuidoosten van China zijn 19 doden gevallen. Zeker acht mensen raakten gewond.

De brand ontstond zondagmiddag. Over de oorzaak is nog niets bekend, zegt de lokale overheid in de provincie Zhejiang. De brandweer had het vuur na drie uur onder controle. In de fabriek werden volgens de autoriteiten "dagelijkse benodigdheden" geproduceerd.

Veiligheidsregels overtreden

Acht mensen konden uit het vuur worden gered. Drie van hen moesten worden behandeld in het ziekenhuis.

Ongelukken komen veel vaker voor in de Chinese industrie. De veiligheidsregels worden in deze sector vaak niet goed nageleefd. In maart vielen er 78 doden bij een ontploffing in een chemische fabriek in de stad Yancheng. En in juli was er in centraal China een explosie bij een andere chemische fabriek. Daarbij werden 15 mensen gedood.