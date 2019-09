Wekdienst 30/9: hoorzittingen Eurocommissarissen en opening vis-passage

Wat heb je gemist?

De werkdruk in de zorg is het afgelopen jaar toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vier op de tien medewerkers zeggen dat ze een hoge werkdruk ervaren. Volgens twee derde is de druk het afgelopen jaar bovendien toegenomen.

Als oorzaken wordt onder meer genoemd de regeldruk. Ook de administratieve lasten, de complexiteit aan taken en het gebrek aan personeel spelen mee. Volgens het CBS ervaren werknemers in de zorg en welzijnssector meer druk dan mensen in andere sectoren.