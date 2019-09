Saudische kroonprins waarschuwt voor 'escalatie' met Iran

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman roept de internationale gemeenschap op om "stevige actie" te ondernemen tegen Iran. Gebeurt dat niet, dan dreigt een escalatie "die de wereldbelangen bedreigt", zegt hij in een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS.

De uitspraken komen twee weken na de verwoestende drone- en raketaanvallen op Saudische olie-installaties. De verantwoordelijkheid daarvoor is opgeëist door Houthi-rebellen in Jemen, maar volgens de VS en ook Saudi-Arabië was Iran erbij betrokken.

Teheran spreekt dat tegen. De kwestie heeft geleid tot extra spanningen in het Midden-Oosten.

De aanvallen hebben volgens kroonprins Mohammed niet alleen in Saudi-Arabië het hart van de energie-industrie getroffen, maar in de hele wereld. Bij escalatie van het conflict zullen de olieprijzen tot ongekende hoogte stijgen, zegt hij. Hij geeft naar eigen zeggen de voorkeur aan een politieke boven een militaire oplossing.