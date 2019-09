Miljoen mensen negen uur zonder stroom op Tenerife

Het Canarische eiland Tenerife heeft een groot deel van de dag zonder stroom gezeten. Tussen 13.00 en 22.00 uur was er geen elektriciteit voor de 900.000 inwoners en tienduizenden toeristen op het eiland.

De storing deed zich gistermiddag door onbekende oorzaak voor in een elektrische installatie van netbeheerder Red Eléctrica. Over het hele eiland vielen verkeerslichten uit en begonnen alarmen te loeien. Veel cafés en restaurants op het toeristeneiland gingen noodgedwongen dicht.

Pas laat in de avond was de storing verholpen. De hulpdiensten hebben volgens de Spaanse krant El País bijna 700 telefoontjes gekregen van mensen met problemen. Tientallen hulpacties moesten worden uitgevoerd, het merendeel voor mensen die vastzaten in een lift.

Grote incidenten hebben zich volgens de autoriteiten niet voorgedaan. Vliegvelden en ziekenhuizen konden dankzij noodgeneratoren in bedrijf blijven.