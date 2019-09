Premier Johnson op handen gedragen tijdens partijcongres Tories

'Get Brexit Done', Brexit regelen, dat is het enige dat telt op het jaarlijkse partijcongres van de Britse Conservatieve Partij. "Het overgrote deel van de Tories die in Manchester bijeen zijn, draagt premier Johnson op handen, ondanks alle onrust", ziet correspondent Tim de Wit. "Het compromis-geluid is hier verdwenen: Engeland moet hoe dan ook 31 oktober uit de EU."

Het jaarlijkse congres van de Tories is dit jaar anders dan anders. Normaal gesproken worden de werkzaamheden in Londen opgeschort voor de partijcongressen. Maar omdat het Britse Hooggerechtshof vorige week besloot dat premier Johnson het parlement niet naar huis had mogen sturen, lopen de bezigheden in Westminster nu gewoon door.

Ondanks alle kritiek op Johnson, wordt hij door het overgrote deel van zijn partijleden op handen gedragen: