Zeker een dode bij brand in migrantenkamp op Lesbos

Bij een brand in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is volgens de politie zeker één dode gevallen. UNHCR Griekenland spreekt over twee doden, een moeder en een kind.

Het staat nog niet vast hoe de brand is ontstaan. Volgens persbureau AP hebben migranten brand gesticht om te protesteren tegen de slechte omstandigheden in het overbevolkte kamp. Moria bood oorspronkelijk plaats aan 3000 migranten, maar inmiddels verblijven er zeker 12.000 mensen. De meesten van hen leven rondom het kamp in een 'jungle'.

Na de brand braken er rellen uit tussen bewoners van het kamp en politie-agenten. Die hebben traangas ingezet. De politie heeft versterking van het vasteland naar het eiland gestuurd.

Recordaantal migranten

De afgelopen weken kwam er een recordaantal migranten aan in Griekenland. Deze maand waren het er al zeker 8.000 en in augustus arriveerden meer dan 9.000 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds drie jaar geleden de Turkije-deal werd gesloten.

De regering van premier Mitsotakis besloot daarop maatregelen te nemen en de situatie in de kampen op de Griekse eilanden te verlichten. Dat gebeurt onder meer door kwetsbare groepen, zoals alleen reizende minderjarigen en zwangere vrouwen, naar het vasteland over te brengen.