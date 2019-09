'Wat een domper', halve Marathon Texel alsnog afgelast

Van der Wulp woont in Den Helder en zou met een team van 55 man meedoen. "Ik zat niet in een hotel en dat soort gedoe, dus dat gedeelte is voor mij niet zo vervelend." Maar zonde van de organisatie vindt hij het wel. "Juist omdat we met 55 man zouden meedoen en de organisatoren kleding hebben geregeld en alle inschrijvingen. Dat is nog het meest zure. Ik weet dat ze er veel tijd in hebben gestoken."

Van der Wulp is een ervaren loper en deed vorige week nog mee aan de Dam tot Damloop. "Die deed ik rustig aan omdat ik vandaag harder wilde lopen. En vorige week was het veel te warm om een goeie tijd neer te zetten. Dus dan is vandaag wel een domper."

Voorzitter Nico Erwich van de organisatie tegen NH Nieuws: "Het is heel vervelend nieuws, maar in het belang van de veiligheid konden we niet anders".

De burgemeester van Texel vraagt om begrip voor de beslissing van de organisatie: