"Superstar Collection" onder de hamer: van Maserati tot Lamborghini

In Zwitserland gaan vandaag 25 peperdure auto's onder de hamer. De auto's waren van vice-president Teodorín Nguema Obiang van Equatoriaal-Guinea, maar werden in 2016 door Zwitserland in beslag genomen op verdenking van witwassen.

Onder de auto's zijn zeven Ferrari's, drie Lamborghini's, vijf Bentleys, een Maserati en een McLaren. De duurste auto's zijn een Lamborghini Veneno Roadster, die tussen de 4,8 en 5,7 miljoen euro moet opbrengen, en een gele LaFerrari Coupé, die door veilinghuis Bonhams geschat wordt op tussen de 2,4 en 2,6 miljoen euro.

In totaal wordt een opbrengst van zeker 17 miljoen euro verwacht. Het geld wordt door de Zwitsers gebruikt om hulpprogramma's voor Equatoriaal-Guinea op te zetten, waar Obiang nog steeds vice-president is.

Witwassen

De Zwitserse justitie nam de dure auto's in 2016 in beslag bij een onderzoek naar witwaspraktijken en misbruik van publiek geld. Bij dat onderzoek kreeg Zwitserland hulp van onder meer de Verenigde Staten, de Kaaimaneilanden, Frankrijk, Monaco, Denemarken en Nederland.