36 doden bij busongeluk in Oost-China

Bij een zwaar ongeluk in de oostelijke Chinese provincie Jiangsu met een bus een vrachtwagen zijn 36 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 36 mensen gewond, van wie negen zwaar.

De chauffeur van de touringcar met 69 mensen aan boord raakte vermoedelijk door een lekke band de macht over het stuur kwijt. Het voertuig sloeg daardoor door de middenberm en klapte frontaal op een vrachtwagen. In de truck zaten drie mensen. Hoe het met hen is, is onbekend.

De Wereldgezondheidsdienst WHO schat in een rapport uit 2015 dat jaarlijks zo'n 260.000 mensen in China in het verkeer om het leven komen. Zo'n zes op de tien Chinese verkeersslachtoffers zijn wandelaars, fietsers of mensen op motoren. Volgens de autoriteiten vallen veruit de meeste doden omdat de verkeersregels massaal worden overtreden.