Wekdienst 29/9: verkiezingen in Oostenrijk en begin Black Achievement Month

Wat heb je gemist?

De storm Lorenzo is boven de Atlantische Oceaan uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde categorie. Hij zal over enkele dagen de Azoren bereiken. De orkaan kent windsnelheden tot 255 kilometer per uur. Het oog van de storm verplaatst zich met 15 kilometer per uur.

Het is volgens meteorologen uniek dat een orkaan van deze kracht zo ver naar het noorden en het oosten is te vinden. Wel verwacht men dat de kracht zal zijn afgenomen als Lorenzo de Azoren bereikt.