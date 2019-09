Musk presenteert ruimtevaartuig voor maan en Mars

Het zal mogelijk worden het ruimtevaartuig te hergebruiken doordat het rechtopstaand kan landen. Volgens Musk is dat de enige manier om ruimtevaart rendabel te krijgen.

"Ruimtevaart moet net als luchtvaart worden", legt hij uit. "Een vliegtuig gebruik je ook meerdere keren, net als de meeste andere vervoersmiddelen: een vliegtuig, een auto, een paard of een fiets zijn allemaal te hergebruiken. Als je voor elke reis een nieuw vliegtuig moet gebruiken, kunnen maar weinig mensen dat betalen."

Een andere innovatie is dat Starship in de ruimte kan worden bijgetankt.

Het is de bedoeling dat Starship in een of twee maanden een proefvlucht maakt van zo'n 20 kilometer hoogte. Binnen een half jaar moet een hoogte van 200 kilometer kunnen worden gehaald, waarmee het officieel een ruimtevlucht is.