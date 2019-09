Fransen kunnen Chirac laatste groet brengen

Fransen kunnen vandaag afscheid nemen van Jacques Chirac. De overleden oud-president wordt vanaf 14.00 uur opgebaard in het Hôtel des Invalides. Frankrijk neemt daar traditioneel afscheid van invloedrijke politici.

De afgelopen dagen konden belangstellenden al een condoleanceregister tekenen in het Élysée-paleis en het stadhuis van Parijs. Daar maakten zo veel mensen gebruik van dat er af en toe lange rijen stonden.

Maandag zal de doodskist met een militaire ceremonie naar een kerk worden overgebracht voor een uitvaartmis. Daarbij is niet alleen president Macron aanwezig, maar ook alle nog levende oud-presidenten van Frankrijk: François Hollande, Nicolas Sarkozy en Valéry Giscard d'Estaing.

Poetin komt ook

De uitvaartmis wordt gehouden in de Saint-Sulpice, een van de grootste kerken in de Franse hoofdstad. Naast bekenden en familieleden worden daar internationale gasten als de Duitse president Steinmeier, premier Michel van België en EU-voorzitter Juncker verwacht.

Ook regeringsleiders waarmee Chirac heeft samengewerkt komen langs, zoals oud-bondskanselier Schröder en de Spaanse oud-premier Zapatero. De Russische president Poetin komt eveneens, die roemde de overleden Chirac als een goede vriend.

Montparnasse

Na de mis wordt Chirac in besloten kring begraven op de begraafplaats van Montparnasse. Hij wordt bijgezet in het graf van zijn dochter Laurence, die in 2016 op 58-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval.

Macron heeft maandag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. Dit weekend wordt bij voetbalwedstrijden een minuut stilte in acht genomen voor Chirac, die donderdag op 86-jarige leeftijd overleed.