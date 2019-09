Doden bij ongeluk in attractie Mexicaans pretpark

In een pretpark in Mexico-Stad zijn zeker twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een attractie, een soort achtbaan. Vijf mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Naar verluidt zitten er nog slachtoffers vast in de attractie.

Het is nog onduidelijk wat er is misgegaan. Volgens de eerste berichten raakte het achterste karretje van de attractie uit de rails en knalden de slachtoffers tegen een metalen frame.

Het pretpark La Feria Chapultepec Mágico is gesloten vanwege het ongeluk.