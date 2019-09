Robert Mugabe toch begraven in zijn geboortedorp

In aanwezigheid van zijn vrouw Grace, kinderen, familieleden en functionarissen van de regering werd de doodskist van Mugabe in de grond geplaatst.

Een woordvoerder van de familie stond in een toespraak stil bij het dispuut met de regering over de plek van de begrafenis. Volgens hem zei Mugabe kort voor zijn dood nog dat hij in Kutama begraven wilde worden. "Er zijn mensen die denken dat we iets hebben gedaan wat niet in lijn was met het standpunt van de regering. Maar het enige wat we willen zeggen is dat we meneer Mnangagwa (de nieuwe president, red.) willen bedanken voor het accepteren van onze vaders wens."