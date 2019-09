Migranten verdrinken voor kust van Marokko

Op de kust van Marokko zijn zeven lichamen van migranten aangespoeld. De boot waarmee ze naar Europa wilden varen, kapseisde vlak bij de stad Casablanca.

Drie overlevenden zijn bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog gezocht naar andere opvarenden.

De route van het noorden van Marokko naar Spanje is populair onder mensen die in Europa willen leven. De afstand tot Spanje is op het smalste punt van de Straat van Gibraltar slechts 14 kilometer.

Duizenden tegengehouden

Marokko krijgt financiële ondersteuning van de Europese Unie en Spanje om de bootvluchtelingen tegen te houden en de migratie in te dammen.

Die aanpak lijkt te werken. Het land zegt dat het dit jaar zo'n 57.000 mensen heeft tegengehouden. Volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie is het aantal mensen dat Spanje via zee bereikt in een jaar tijd bijna gehalveerd.