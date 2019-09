Tweede vrouw overleden na steekpartij in Duitsland

In Duitsland is een tweede slachtoffer overleden van een steekpartij, donderdag in Göttingen. In die plaats in het midden van Duitsland zocht een 52-jarige dader donderdag een vriendin op haar werk op, overgoot haar met een brandstof en stak haar in brand.

Toen de vrouw probeerde weg te rennen, stak hij haar ook nog neer met een mes, waarna ze overleed. Een collega van de vrouw die haar te hulp wilde schieten, viel hij ook aan. Dit tweede slachtoffer werd met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis en is nu overleden.

De dader sloeg op de vlucht. Er werd anderhalve dag naar de man gezocht, met honden, helikopters en drones. Uiteindelijk werd hij gistermiddag opgepakt, toen reizigers in een trein hem herkenden.

Telefoons geleend

De politie meldt dat de dader en de in brand gestoken vrouw elkaar sinds anderhalf jaar kenden. De man wilde vermoedelijk meer van haar dan vriendschap.

Nu blijkt ook dat de man tijdens zijn vlucht meerdere keren met de politie heeft gebeld om te informeren naar de toestand van de slachtoffers. Dat deed hij met telefoons van voorbijgangers, aan wie hij volgens de politie vriendelijk had gevraagd of hij even mocht bellen.

De dader was een bekende van de politie. In de jaren negentig werd hij drie keer veroordeeld wegens verkrachting.