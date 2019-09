Geweld en onregelmatigheden bij presidentsverkiezingen Afghanistan

In Afghanistan zijn de stembureaus gesloten na een onrustige verkiezingsdag. Er zijn veel klachten over onregelmatigheden in de stembureaus en ook zijn bij geweld door de Taliban vooral in het noorden en oosten van het land tientallen gewonden gevallen. De opkomst bij de verkiezingen voor een nieuwe president was laag.

Kiezers klaagden dat niet iedereen op de lijst stond, waardoor ze niet konden stemmen. Ook ontbraken in veel stembureaus de biometrische identificatieapparaten die bedoeld zijn om het aantal fraudegevallen terug te dringen. In andere gevallen wisten medewerkers van het stembureau niet hoe de apparaten werkten. Toch werkte het systeem wel beter dan vorig jaar, toen het voor het eerst werd gebruikt bij de parlementsverkiezingen.

De stembureaus bleven langer open dan gepland om mensen die nog in de rij stonden de kans te geven toch hun stem uit te brengen. Over het hele land verspreid waren zo'n 4500 stembureaus open.

Granaten en gevechten

De Taliban hadden gedreigd de verkiezingen te verstoren. In Kunduz vuurden ze mortiergranaten af om kiezers af te schrikken. Daarbij is een nog onbekend aantal gewonden gevallen. Ook zijn er Afghaanse veiligheidstroepen aangevallen. Dat leidde op twee plaatsen buiten de stad tot vuurgevechten.

In Kandahar zijn zeker vijftien gewonden in het ziekenhuis opgenomen na een bomaanslag op een moskee waarin een stembureau was ingericht.

Uitkomst 17 november

Er zijn meer kandidaten, maar de strijd om het presidentschap gaat in feite tussen president Ashraf Ghani en regeringsleider Abdullah Abdullah. Op de nieuwe president rust de verantwoordelijkheid om nieuwe stappen te zetten in het beëindigen van de oorlog met de Taliban en het weer optuigen van besprekingen tussen de Taliban en de VS.

De voorlopige uitkomst wordt niet voor 17 oktober verwacht en de definitieve uitkomst pas op 17 november. Als er geen duidelijke winnaar is, volgt een tweede ronde, die zal gaan tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen.

Het is voor de vierde keer sinds de val van de Taliban in 2001 dat er presidentsverkiezingen zijn gehouden in Afghanistan.