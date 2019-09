Beoogd nieuwe eigenaar Roda JC doet aangifte van mishandeling

Mauricio Garcia de la Vega, de beoogde nieuwe eigenaar van Roda JC, heeft aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling, meldt 1Limburg.

De Mexicaanse zakenman werd gisteren door een groep supporters het stadion uitgewerkt. Dat gebeurde tijdens de rust van de voetbalwedstrijd die Roda in Kerkrade tegen De Graafschap speelde. "We onderzoeken de zaak. Dat gaat een paar dagen duren", zegt een woordvoerder van de politie.

Garcia de la Vega wil Roda JC graag kopen, maar heeft vooralsnog geen toestemming van de KNVB. De Mexicaan is er in drie maanden tijd niet in geslaagd een bankgarantie op tafel te leggen.

Van tribune gehaald

De supporters in Kerkrade hebben er geen vertrouwen in dat het goed komt. Ze lieten gisteravond bij wijze van protest een van de tribunes leeg.

Maar tijdens de rust werd de actie grimmiger en haalden tientallen supporters de Mexicaan plotseling van de derde verdieping van de hoofdtribune. Ze dwongen hem de trappen af te lopen, naar buiten. Daar wachtte een nog grotere schare supporters hem op. De politie besloot daarop om in te grijpen en voerde de Mexicaan af in een politieauto.

Onderzoek

Volgens de politie was het een bewuste keuze om pas buiten het stadion in te grijpen. "Vooral buiten werd duidelijk dat bepaalde supporters hem te lijf wilden gaan. De politie heeft er toen voor gekozen om deze persoon in veiligheid te brengen en hem daar weg te halen."

De woordvoerder vervolgt: "De situatie in het stadion was volgens mij niet nijpender dan buiten het stadion, maar er komt een onderzoek en dan gaan we op een rijtje zetten hoe het allemaal is gegaan."

Bij dat onderzoek zal de politie onder andere gebruik maken van camerabeelden. Ook de aangifte van De La Vega wordt in het onderzoek meegenomen. De resultaten zijn over een paar dagen bekend; het Openbaar Ministerie beslist dan over verdere maatregelen.