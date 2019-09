Voorkruipen in Saudi-Arabië? Boete betalen!

Saudi-Arabië heeft meer details bekendgemaakt over de regels waar toeristen zich aan moeten houden wanneer ze het land bezoeken. Zo kunnen toeristen boetes krijgen wanneer kleding niet bedekkend genoeg is, wanneer ze alcohol drinken of wanneer ze iemand zoenen in het openbaar.

Ook spugen, vuilnis op de grond gooien, voorkruipen bij wachtrijen en het afspelen van muziek tijdens gebedstijden is verboden. De boetes variëren van 50 riyal (12 euro) tot 6000 riyal (1460 euro).

"Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bezoekers en toeristen weten hoe ze zich moeten gedragen in het openbaar en dat ze zich eraan houden", staat in een verklaring van de overheid.

Visa

Saudi-Arabië maakte gisteren bekend dat het visa gaat afgeven aan toeristen. Mensen uit 49 landen, waaronder Nederland, kunnen per direct op vakantie naar de conservatieve oliestaat. Zij kunnen een visum aanvragen via internet of op het vliegveld na aankomst. Mensen uit andere landen moeten vooraf een visum regelen via de ambassade.

De Saudiërs hopen met het toerisme minder afhankelijk te worden van de olie-industrie. Om toeristen te trekken zijn zij een uitgebreide promotiecampagne gestart.