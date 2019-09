Geen stoffelijke resten gevonden bij berging bommenwerper in Echt

In Echt in Limburg zijn de vier vermiste bemanningsleden herdacht van een Britse bommenwerper die daar in 1942 neerstortte. Bij de berging van de neergehaalde bommenwerper is de afgelopen twee weken geen spoor van hen aangetroffen.

Bij de herdenking waren ook nabestaanden aanwezig. "Ondanks het feit dat er niemand is gevonden, is dit voor hen toch een vorm om het af te sluiten", zegt Marleen Jennissen van de Stichting Berging Stirling W7630 bij 1Limburg,

De Britse bommenwerper was op terugvlucht van een bombardement op Düsseldorf toen hij op 10 september 1942 werd neergehaald door een Duitse nachtjagerpiloot. Het vliegtuig stortte neer in een abdijtuin bij Echt. Twee bemanningsleden wisten met een parachute te ontkomen, een van de vliegers overleefde de oorlog. Twee anderen werden dood gevonden en zijn direct begraven. Van de vier overige inzittenden ontbreekt sinds de crash elk spoor.

Verstoring van de grafrust

Jennissen ijverde al veel langer voor berging, maar stuitte tot voor kort op geldgebrek bij de gemeente. Ook verzette de abdij zich tegen verstoring van de 'grafrust' van de vier bemanningsleden. Dat veranderde toen de Tweede Kamer vorig jaar besloot dat er nationaal bergingsprogramma moest komen - en daar ook geld voor regelde.

"Ik zie het als een erekwestie. We doen hiermee recht aan de wens van nabestaanden. Dit is de laatste eer die we kunnen geven aan mensen die hun leven gaven in de strijd voor onze vrijheid", zei CU-Tweede Kamerlid Stieneke Van der Graaf eerder in Trouw. De berging in Echt was de eerste in het kader van het nieuwe programma. Na Echt staan nog dertig tot vijftig bergingen gepland.

Vier motoren en delen van een landingsgestel

In het geval van Echt zijn dus geen menselijke resten aangetroffen. Wel vond de bergingsploeg van Defensie vier motoren, delen van een landingsgestel en honderden andere onderdelen van het vliegtuig. Jammer, stelt Jennissen. "Vooral omdat er uit onderzoeken is gebleken dat er mogelijk nog bommen en stoffelijke resten zouden liggen." Maar het is goed dat de herdenking vandaag gewoon heeft plaatsgevonden, vindt ze.

Vanmiddag is het open dag op de bergingsplaats bij de abdij en kan iedereen er een kijkje nemen.