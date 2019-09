Wekdienst 28/9: Hoekse Lijn open en toren stadhuis Bolsward gaat eraf

Wat heb je gemist?

De Oekraïne-gezant van de Amerikaanse regering treedt af, melden meerdere Amerikaanse media. Het is niet bekend waarom Kurt Volker zijn ontslag indient, maar zijn naam dook de afgelopen week op in verhalen over een omstreden telefoontje van president Trump.

Trump zou zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky onder druk hebben gezet om onderzoek te doen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. De Democraten in het Congres onderzoeken of dat voldoende is om een afzettingsprocedure tegen de president te beginnen.