Innovatieve golfbrekers voor Afsluitdijk in productie

In Harlingen is gisteren de eerste innovatieve golfbreker voor de Afsluitdijk gemaakt. Bij het ontwerp werd niet alleen rekening gehouden met de veiligheid, maar ook de invloed op het milieu.

In de Friese plaats is speciaal voor de productie van de 75.000 blokken een fabriekshal van 4000 vierkante meter gebouwd. Zo hoeven de loodzware objecten slechts een kort eind te worden vervoerd. Als het werk klaar is, wordt het gebouw weer afgebroken.

In de hal draaien honderd stalen mallen rond in een carrousel. Daarmee kan elke negen minuten een golfbreker van 6500 kilo gemaakt worden, minimaal honderd per dag. Er wordt speciaal beton gebruikt, waarbij minder kooldioxide wordt uitgestoten.

Poeltjes

De blokken worden vanuit Harlingen over water naar hun plek gebracht, zodat de overlast voor het verkeer zo klein mogelijk is. Doordat ze allemaal gelijkvormig zijn, gaat het regelmatige karakter van de dijk niet verloren.

De blokken blijven expres wat ruw aan de bovenzijde. Ook is daar ruimte uitgespaard voor poeltjes. De ontwerpers hopen dat daar planten gaan groeien.

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk duren tot 2023. De dijk wordt gemoderniseerd, vergroend en versterkt. De eerste golfbrekers worden volgend jaar april aangebracht, boven op de bestaande bekleding.