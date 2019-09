Spider-man keert toch terug in het Marvel-universum

Spider-man slingert toch nog een keer het Marvel-universum binnen. Na een maandenlange ruzie hebben Disney en Sony daarover afspraken gemaakt.

Sony, dat de filmrechten heeft op de superheld, leende Spider-man de afgelopen jaren een paar keer uit aan Marvel, zodat hij kon opduiken in films als Avengers en Captain America. Marvel-helden als Iron Man doken op hun beurt op in speelfilms over Spider-man.

Aan de samenwerking leek een einde te komen doordat Sony het met Disney (het moederbedrijf van Marvel) niet eens kon worden over winstdeling. Daarmee kwamen optredens van Spider-man in het uitdijende Marvel-universum op losse schroeven te staan.

1 miljard euro

Nu hebben de bedrijven toch overeenstemming weten te bereiken. "Hij is de enige superheld die van filmwereld kan wisselen, dus je weet nooit wat voor verrassingen er opduiken", reageerde Marvel-directeur Kevin Feige op het nieuws.

Acteur Tom Holland, die eerder al had laten weten graag nog in Marvelfilms mee te spelen, reageerde met clipjes van Leonardo DiCaprio uit The Wolf of Wall Street: "Ik ga nog niet weg! De show gaat door!"

De kruisbestuiving tussen de twee filmreeksen heeft beide bedrijven geen windeieren gelegd; door mee te liften op de populariteit van de Marvel-films, is Hollands Spider-man de succesvolste ooit: zijn laatste film bracht wereldwijd meer dan 1 miljard euro op.

De nieuwe Spider-manfilm, waarover verder nog geen details bekend zijn, moet in juli 2021 in de bioscopen draaien.