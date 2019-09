Congres VS eist documenten op in onderzoek naar afzetting Trump

Amerikaanse Congresleden willen documenten inzien over het omstreden telefoontje van president Trump met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. In hun onderzoek naar een afzettingsprocedure willen ze onder meer weten wie er nog meer meeluisterde. Ook vragen ze informatie over de samenwerking met het land.

Naast het officiële verzoek voor de documenten zijn er ook vijf diplomaten opgeroepen om te getuigen. Voor hun onderzoek willen de Afgevaardigden onder meer de Amerikaanse oud-ambassadeurs voor Oekraïne en de EU spreken en de Oekraïnegezant van de regering-Trump.

De drie commissies die de dagvaarding gezamenlijk verstuurden, onderzoeken sinds dinsdag of er een afzettingsprocedure moet worden begonnen tegen president Trump. Een klokkenluider waarschuwde eerder deze maand dat Trump tijdens het telefoontje Zelensky onder druk had gezet om zijn rivaal Joe Biden te onderzoeken.

'Spion'

Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft tot 4 oktober om te reageren op de dagvaarding. Eerder deze maand ging hij niet in op een vrijblijvend verzoek om de documenten in te zien.

Trump ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Hij is juist op zoek naar de persoon die details over het telefoongesprek heeft gelekt naar de klokkenluider.

"Dat kun je bijna een spion noemen", zei hij tegen VN-medewerkers. "Weet je nog wat we vroeger deden met spionnen? Dat ging er wel wat anders aan toe dan vandaag de dag."