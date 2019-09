Darth Vader-masker voor ruim 1 miljoen euro verkocht op filmveiling

Een masker van Star Wars-personage Darth Vader heeft omgerekend ruim 1 miljoen euro opgebracht op een veiling voor filmrekwisieten. Dat heeft het veilinghuis Profiles in History bekendgemaakt.

Het masker werd gebruikt in The Empire Strikes Back uit 1980, het tweede deel van de oorspronkelijke Star Wars-trilogie. Volgens het veilinghuis droeg Darth Vader dit masker toen hij held Luke vertelde dat hij zijn vader is.

Vooraf was het topstuk, dat gemaakt is van kunststof en schuimrubber, gewaardeerd op 250.000 tot 500.000 dollar. Maar tegen elkaar opbiedende filmfans verdubbelden dat bedrag ruimschoots.

Wizard of Oz-jurk en Potter-bril

Op de veiling gingen ruim duizend objecten onder de hamer, waaronder bijvoorbeeld ook het brilletje van Harry Potter. Een ander bijzonder artikel was een zwart-witte jurk uit de Hollywood-klassieker The Wizard of Oz. Deze werd gebruikt voor de beroemde overgang van zwart-wit naar technicolor in de film. De jurk bracht 750.000 dollar op.