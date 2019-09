Egyptische politie blokkeert Tahrirplein om nieuw protest te voorkomen

De Egyptische politie heeft delen van Caïro afgezet om nieuwe protesten de kop in te drukken. Vorige week vrijdag en zaterdag is op verschillende plaatsen in het land geprotesteerd tegen president Sisi en corruptie bij het leger, wat Sisi ontkent.

Afgelopen week zijn in heel het land demonstranten opgepakt. Advocaten spreken van meer dan tweeduizend mensen, de Egyptische justitie zegt dat niet meer dan duizend mensen zijn ondervraagd.

Na een nieuwe oproep voor protest vandaag worden delen van het centrum bewaakt door de politie. De toegangswegen tot het Tahrirplein zijn gesloten. Het plein was in 2011 het middelpunt van de Arabische lente, die in Egypte heeft geleid tot het aftreden van president Mubarak. Ook het afgelopen weekend werd daar gedemonstreerd.

Demonstreren riskant

Onder generaal Sisi gelden al jaren zware sancties tegen demonstreren, waardoor protest nauwelijks voorkomt. Demonstranten riskeren een oneerlijk proces en een gevangenisstraf.

Ook een Nederlander is vorige week opgepakt. Een Egyptisch tv-station meldde woensdag dat hij met een drone opnamen heeft gemaakt van Caïro. Dat is verboden. Hij heeft mogelijk ook protesten gefilmd.

President Sisi landde vanochtend in Egypte, na een week op de VN-top in New York, en werd warm onthaald door honderden aanhangers. In een video op Facebook deed de president de corruptiebeschuldigingen vandaag opnieuw af als leugens.

Misbruik publiek geld

De beschuldigingen komen van een Egyptische zakenman, die in het buitenland verblijft. Hij zegt vijftien jaar bij het leger te hebben gewerkt. In video's op sociale media zegt hij dat Sisi en andere kopstukken van het leger publiek geld hebben misbruikt voor de bouw van paleizen en een tombe voor Sisi's moeder.

De middenklasse heeft het momenteel zwaar in Egypte, mede door economische hervormingen.