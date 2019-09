Vooral in Randstad zorgen over lerarentekorten en dreigende sluitingen

De 16e Montessorischool in Amsterdam-Zuidoost moet dicht vanwege een tekort aan leraren, zegt de directie van de basisschool. De minister zegt juist dat de school al jaren onder de opheffingsnorm zat en dat de Onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs als onvoldoende had bestempeld. Ongeacht hoe groot de rol van het docententekort ook was: de vrees voor de toekomst van scholen is een feit.

Dat blijkt ook uit de vandaag aangekondigde landelijke onderwijsstaking op 6 november. De sector eist 423,5 miljoen euro van het kabinet. Om de werkdruk te verlagen, de lonen te verhogen en het lerarentekort aan te pakken.

Het sluiten van de 16e Montessorischool staat symbool voor de groeiende zorgen. Want in Amsterdam-Zuidoost zijn de effecten van het lerarentekort heviger dan op andere plekken in de stad, staat in het rapport van de Onderwijsinspectie.

Bedreiging voor gelijke kansen

Scholen met relatief veel leerlingen met een migratieachtergrond hebben meer moeite om vacatures te vullen dan andere scholen. Dat geldt ook voor scholen met een 'uitdagende leerlingpopulatie', zoals de Onderwijsinspectie dat noemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholieren met een leer of taal-achterstand.

Hoe langer het duurt om vacatures te vullen, hoe groter de werkdruk op het personeel. De inspectie onderzoekt nog hoeveel invloed dat precies heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Maar het lerarentekort vormt volgens de dienst een bedreiging voor gelijke kansen.

Vooral in de Randstad zijn de tekorten een groot probleem, zoals te zien is in deze afbeeldingen uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2019: