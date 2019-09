Hogere straf voor Zaandammer die ex doodschoot in Hoofddorp

Een 38-jarige man uit Zaandam moet 16 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van zijn ex-vriendin achter haar woning in Hoofddorp. Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 18 jaar geëist.

De rechtbank achtte eerder doodslag bewezen en legde daarvoor 12 jaar gevangenisstraf op. Maar in hoger beroep is de schutter veroordeeld voor moord.

Het slachtoffer, de 35-jarige Raja Draaisma, werd in juni 2015 met meerdere kogels gedood door haar ex. Hij zei tijdens het proces dat hij uit zelfverdediging had gehandeld. Getuigen weerlegden die verklaring: de man zou Draaisma al eerder hebben bedreigd en afluisterapparatuur in haar auto hebben geplaatst. Uit vrees voor haar ex was de vrouw al van Heemstede naar Hoofddorp verhuisd.

Volledig verantwoordelijk

De dader heeft Draaisma achter haar woning doodgeschoten, terwijl hij wist dat haar toen 9-jarige dochter thuis op haar zat te wachten. Na de moord is hij kalm weggelopen, schrijft NH Nieuws. Het hof heeft bij de oplegging van de straf overwogen dat de verdachte volledig verantwoordelijk moet worden gehouden voor zijn daad, nu deskundigen geen stoornis hebben vastgesteld.

Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de vader van het slachtoffer.