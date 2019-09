Athene wil 10.000 migranten van overvolle eilanden naar vasteland brengen

Ondertussen blijven migranten de gevaarlijke oversteek uit Turkije maken, al zijn het er wel veel minder dan voor het akkoord tussen de EU en Turkije over het tegenhouden van migranten, uit maart 2016. In 2015 kwamen 857.000 migranten over zee naar Griekenland en 5000 over land. Dit jaar waren dat er tot dusver 33.000 over zee en 9000 over land.

Vandaag verdronken vijf kinderen en twee vrouwen toen de rubberboot omsloeg waarmee ze van Turkije naar een eilandje bij Chios wilden varen. Twaalf migranten konden worden gered.