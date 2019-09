Politieagent niet vervolgd voor doodschieten jongen (18) in Delft

Een politieagent die vorig jaar een 18-jarige jongen doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

De jongen probeerde op 8 oktober 2018 samen met een andere verdachte vanaf een scooter op de Delftse coffeeshop The Gamer te schieten, schrijft Omroep West. Toen ze ervandoor gingen op een scooter, loste de politie schoten op hen. De 18-jarige bijrijder werd geraakt en overleed kort daarna in het ziekenhuis. De bestuurder, een 21-jarige man uit Zoetermeer, werd later aangehouden.

Vijf schoten

De rijksrecherche heeft de zaak in opdracht van het Openbaar Ministerie onderzocht. De conclusie luidt dat het schieten gerechtvaardigd was, omdat de agent dacht dat de jongen op hem wilde schieten. Ook bleek uit onderzoek dat het slachtoffer door een op de straatstenen afgeketste politiekogel is geraakt. De agent die schoot, heeft verklaard dat hij vijf keer heeft geschoten.