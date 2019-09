Haagse agenten vrijgesproken van mishandeling en meineed

De rechtbank in Den Haag heeft drie politieagenten vrijgesproken die terechtstonden voor het mishandelen van een arrestant in 2018 en het afleggen van valse verklaringen. Tegen een van hen was drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist, tegen de twee andere agenten werkstraffen.

De agenten gingen in januari 2018 naar een café in de Haagse wijk Transvaal vanwege een melding dat een gewapende man er mensen sloeg en bedreigde. In het café hielden ze een man aan. Daarbij werd hij in zijn been gebeten door een politiehond. Later, op het politiebureau, zou een van de agenten opzettelijk op ditzelfde been zijn gaan staan.

Het Openbaar Ministerie beschuldigde de agenten niet alleen van mishandeling, maar zei ook dat ze met opzet een onjuist proces-verbaal hadden opgemaakt. Zo hadden ze opgeschreven dat de man bij de arrestatie zijn handen niet had laten zien, terwijl uit camerabeelden bleek dat hij met zijn handen omhoog op hen afkwam.

Stress

De rechtbank heeft nu vastgesteld dat er inderdaad onjuistheden in de verklaringen stonden, maar dat kwam mogelijk door stress. Die kan van invloed zijn geweest op de herinnering van de agenten. Er zijn geen aanwijzingen dat ze met opzet hebben gelogen.

Over de inzet van de politiehond zegt de rechtbank dat die gerechtvaardigd was vanwege de dreigende situatie. Verder wordt niet bewezen geacht dat er met opzet op het been van de arrestant is gaan staan, vooral omdat de man zich dat zelf niet kan herinneren.

Het is nog niet bekend of het OM tegen het vonnis in beroep gaat.