'Beetje stoute' Wiebes streng toegesproken over gordel, ook Rutte bekent schuld

Minister Wiebes zal voortaan in auto's een gordel dragen. Na afloop van de ministerraad zei hij dat hij zijn collega Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur dit heeft moeten beloven.

Gisteren waren in het tv-programma Jinek beelden van Wiebes te zien, die achterin een auto zat. Op de vraag of hij zijn veiligheidsgordel niet om moest, antwoordde hij dat hij daar "een beetje stout" in is. Hij zei verder dat hij de gordel meestal niet omdoet.

Bekijk hier het fragment: