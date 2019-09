Vijf jaar cel en tbs geëist tegen ontuchtpleger Alem

Het Openbaar Ministerie wil dat de 46-jarige verdachte in de zedenzaak in Alem vijf jaar de cel in gaat. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen en moet hij zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen. "Niemand wil dat meneer zonder behandeling straks in de maatschappij terugkomt", zo zei de officier van Justitie, vanochtend bij de rechtbank in Zutphen.

De 46-jarige man wordt verdacht van het plegen van ontucht met 24 jonge meisjes en van het vervaardigen en downloaden van kinderporno.

Als het aan de officier van Justitie ligt mag hij zich na het uitzitten van zijn straf niet meer in Alem en Zaltbommel vertonen. Ook eist het OM dat hij zolang de reclassering dat nodig vindt geen contact mag opnemen met slachtoffers of andere minderjarigen, met uitzondering van zijn dochters, zo schrijft Omroep Gelderland.

"De gebeurtenissen hebben groot effect op de ouders en door hen natuurlijk op de kinderen. Ze weten niet meer aan wie ze hun kinderen kunnen toevertrouwen", zo zei de officier.

Vriendinnetjes van zijn dochters

Zeker acht jaar lang heeft de man heimelijk vriendinnetjes van zijn dochters gefotografeerd en gefilmd, als die bleven logeren bij hem thuis. Dat gebeurde onder andere tijdens het omkleden of op het toilet. De man gebruikte daarvoor zijn telefoon, maar ook spy-cam, die verplaatsbaar is en opneemt zonder dat je erbij bent.

De zaak kwam aan het rollen toen een van de slachtoffers wakker werd van een lichtflits en thuis vertelde wat haar was overkomen.

De 24 slachtoffers zijn in verschillende groepen te verdelen. Er zijn meisjes ongemerkt gefilmd en gefotografeerd, zonder dat de verdachte ze heeft aangeraakt. Acht meisjes zijn door hem betast. En bij één meisje ging hij volgens de officier van justitie zelfs verder en was er sprake van binnendringen.

De verdachte woont al jaren in Alem en was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en de hockeyclub in Zaltbommel.