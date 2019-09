Dertigduizend joints gevonden bij inval in Tilburg

De politie heeft deze week bij een inval in Tilburg dertigduizend joints en ruim 110 kilo hennep en hasj gevonden. De spullen lagen in twee loodsen aan de rand van het centrum van de stad.

In twee kluizen, die in de loodsen stonden, werden ook nog 550.000 euro aan contanten en dure sieraden en horloges aangetroffen. Verder stonden er vier motoren en een jetski. Ook is er een vuurwapen gevonden.

De huurder van de loodsen, een man van 48, is aangehouden. Later werd ook nog een man van 44 uit Tilburg aangehouden omdat hij zich opvallend gedroeg in de buurt van de loodsen, zo schrijft Omroep Brabant.

Beide mannen worden verdacht van het bezitten van drugs. De 48-jarige wordt daarbij ook verdacht van witwassen.

De gemeente Tilburg is al enkele weken bezig met een handhavingsactie speciaal gericht op de controle van opslaglocaties en bedrijfspanden.