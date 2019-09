Eigenaar oorlogsmuseum ontdekt kogelgaten uit WO II in pasgekocht huis

Bij de verbouwing van een huis in Delfzijl zijn kogelgaten uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn gekomen. Achter een koof, een afgedekte ruimte tussen de wand en het plafond, kwam behang uit de jaren dertig tevoorschijn met daarin een aantal flinke gaten.

De nieuwe eigenaren, Ties Groenewold en zijn vriendin, gingen op onderzoek uit en ontdekten gaten in het houtwerk tot aan de zolder.

Het toeval wil dat Groenewold in Middelstum zijn eigen oorlogsmuseum heeft.

Duitse radarpost

Groenewold denkt wel een verklaring te hebben voor de kogelgaten: "In de oorlog stond hier aan het eind van de straat een Duitse radarpost. Die is vermoedelijk beschoten door geallieerde vliegtuigen en daarbij hebben ze ook dit huis geraakt. De kogels zijn door het dak, dwars door een aantal spanten van het dak en door de zoldervloer heengegaan", zo zegt hij tegen RTV Noord.

Er is in en rond Delfzijl flink gevochten tijdens de oorlog. Er zijn nog allerlei sporen van te vinden in de wat oudere huizen in de havenstad. Maar sporen die na 75 jaar ontdekt worden, zijn redelijk uniek.

De nieuwe eigenaren willen de opvallende schade dan ook bewaren. "Het is natuurlijk wel een heel bijzonder toeval dat wij nou net juist dit huis hebben gekocht. We gaan het dan ook zeker op één of andere manier bewaren. We gaan de ruimte waar de gaten in zitten weer gebruiken om kabels en buizen in te stoppen, maar we willen er luikjes in maken zodat je de kogelgaten kunt bekijken als je dat wilt".