Britse olietanker verlaat na ruim twee maanden Iraanse haven

De Britse olietanker die ruim twee maanden geleden aan de ketting werd gelegd door Iran, is vertrokken. De Stena Impero heeft de haven van de stad Bandar Abbas verlaten en vaart naar internationale wateren. Dat laat de Zweedse eigenaar van het schip weten.

De Iraanse autoriteiten kondigden maandag al aan dat de "juridische procedures" om het schip te laten gaan waren afgerond. Vermoedelijk zijn zestien bemanningsleden nog aan boord van de olietanker. Eerder deze maand liet Iran zeven anderen van boord gaan.

De Stena Impero werd op 19 juli geënterd door troepen van de Revolutionaire Garde in de Straat van Hormuz. Kort daarvoor hadden Britse mariniers een Iraanse supertanker bij Gibraltar in beslag genomen.

Spanningen

De inbeslagnames spelen tegen de achtergrond van de oplopende spanningen tussen Iran en de internationale gemeenschap. Nadat de VS vorig jaar uit het atoomakkoord met Iran was gestapt, overheerst in Teheran ergernis over de houding van de landen die zich nog wél aan de afspraken houden. Zij moeten meer doen om Iran te beschermen tegen de gevolgen van de Amerikaanse sancties, vinden de Iraanse autoriteiten.

Bekijk hier hoe de spanning tussen Iran en met name de VS in een jaar tijd opliep: