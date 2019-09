Situatie Zimbabwe steeds nijpender, enorm watertekort dreigt

Zimbabwe zakt twee jaar na het vertrek van dictator Mugabe weer steeds verder weg in de economische ellende. Door een gebrek aan zuiveringschemicaliën komt er in de hoofdstad Harare al dagen amper water uit de kraan. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de regering van het land opgeroepen hervormingen door te voeren.

Als er niks verandert, komt er over zeven dagen helemaal geen water meer uit de kraan in Harare, waar 2 miljoen mensen wonen. Het tekort ontstond doordat het land geen buitenlandse valuta meer heeft om chemicaliën te kopen.

Tijdelijk werd het probleem in de hoofdstad opgelost, toen chemicaliën uit een andere stad werden gehaald. Maar het stadsbestuur heeft gewaarschuwd dat die voorraad slechts genoeg is om zeven dagen te overbruggen, zei Afrika-correspondent Elles van Gelder vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Economische puinhoop

"Buitenlandse valuta komt niet meer binnen doordat de economie zo'n puinhoop is", zegt Van Gelder. Rijkere mensen in de stad hebben soms een put in de tuin waar ze water uit tappen. "Maar daarvoor is elektriciteit nodig. Die is er alleen van tien uur 's avonds tot vier uur 's nachts."

Armere mensen staan in de rij voor gemeenschappelijke waterputten of halen water uit de rivier. Dat levert volgens de correspondent gezondheidsrisico's op. Vorig jaar brak er cholera uit in Harare, een infectieziekte die ontstaat door vervuild water.

De bevolking van Zimbabwe wordt ook geteisterd door droogte en stijgende brandstofprijzen. Hongersnood ligt op de loer.

Mugabe

Opponenten van president Mnangagwa zien dictatoriale trekken en vinden dat er weinig is veranderd sinds het afzetten van dictator Mugabe, die eerder deze maand overleed.

"Toen Mugabe in 2017 aan de kant werd gezet, had de bevolking hoop. De nieuwe president verklaarde toen dat het land open was voor business. Maar hij is onderdeel van dezelfde politieke elite als Mugabe", zegt Van Gelder. Mnangagwa was jarenlang de tweede man achter Mugabo. De hoop bij de bevolking op hervormingen is volgens Van Gelder volledig verdwenen. De regering legt de schuld bij westerse sancties.

Het IMF heeft Zimbabwe opgeroepen hervormingen door te voeren. Die moeten de belangrijkste oorzaken van economische instabiliteit aanpakken en economische groei veroorzaken. Belangrijk daarbij is dat het vertrouwen in de nationale munt terugkeert.

Eerder dit jaar werd de hoofdstad geteisterd door een groot watertekort toen regen uitbleef. De belangrijkste bron van water, het Chivero-meer, was toen minder dan half zo vol als normaal.