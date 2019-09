Wereldwijde klimaatstakingen van scholieren begonnen

In Nieuw-Zeeland is de aftrap gegeven voor de wereldwijde klimaatstakingen van jongeren. Tienduizenden jongeren zijn in het hele land de straat opgegaan; ze willen dat wereldleiders haast maken met de aanpak van het klimaatprobleem.

De stakers lopen met protestborden langs het parlement en roepen leuzen. Op de borden staan teksten als "Leiders: we houden jullie in de gaten" en "We schrappen onze lessen om jullie iets te leren".

Later vandaag wordt ook op andere plekken in de wereld gestaakt. In Nederland begint er om 13.00 uur een nationale protestmars door het centrum van Den Haag. Verschillende scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken mee aan de klimaatstaking.

De wereldwijde estafettestaking eindigt in de Canadese stad Montreal, waar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg een toespraak houdt.

Economische belangen

Regeringsleiders hebben de afgelopen dagen op een VN-top in New York gesproken over de klimaatdoelen.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maakte daar bekend dat ze met Noorwegen, IJsland, Costa Rica en Fiji afspraken gaat maken om klimaatverandering tegen te gaan. Ze hoopt dat andere landen zich aansluiten.

Greta Thunberg sprak ook op de top in New York; zij verweet de regeringsleiders alleen oog te hebben voor economische belangen en de klimaatverandering niet serieus te nemen. Ze kreeg veel bijval, maar haar emotionele optreden leverde haar ook veel kritiek op.