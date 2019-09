Vluchtelingenwerk bezorgd om uitzetting Afghaanse tolk

Een Afghaanse asielzoeker die dertien jaar als tolk voor het Amerikaanse leger heeft gewerkt, dreigt door Nederland te worden uitgezet naar Afghanistan. Vluchtelingenwerk wil dat de man hier mag blijven, omdat hij in Afghanistan groot gevaar zou lopen; de Taliban en IS zouden het op hem gemunt hebben.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) erkent dat de man als tolk voor de internationale troepen in Afghanistan heeft gewerkt, maar dat is niet genoeg om in Nederland te mogen blijven. "De IND vraagt iets meer. Je moet aantonen dat er specifiek naar jou wordt gezocht en dat is natuurlijk heel moeilijk", zegt Jan van der Werff van Vluchtelingenwerk.

Minister Bijleveld heeft onlangs nog een Afghaanse tolk die voor Nederland heeft gewerkt bescherming aangeboden. Vluchtelingenwerk vindt het daarom onbegrijpelijk dat deze andere Afghaanse tolk dreigt te worden uitgezet.

De Tweede Kamer heeft eerder al aandacht gevraagd voor het lot van Afghanen die als tolk voor de internationale troepen hebben gewerkt.