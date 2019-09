Consument laat ook de winkelstraat in de grootste steden vaker links liggen

Het valt iedereen wel op: hoe rustig het soms is in de Nederlandse winkelstraten. Zelfs op een zaterdagmiddag. In veel dorpen en middelgrote steden als Amersfoort, Spijkenisse en Heerlen, is dat lange tijd het geval geweest. Maar uit nieuwe tellingen in de vier grote steden blijkt dat nu ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht minder kooppubliek trekken.

De cijfers komen van Bureau RMC dat al jaren - met behulp van zogenoemde druktesensoren - het aantal passanten telt in de belangrijkste winkelstraten van ons land. In Amsterdam (Kalverstraat) en Utrecht (Steenweg) is dit jaar - in vergelijking met 2018 - sprake van 10 procent minder bezoekers.

In het centrum van Rotterdam (Lijnbaan) werd een teruggang gemeten van bijna 8 procent. Alleen het winkelgebied in Den Haag onttrekt zich redelijk aan de malaise door een voorzichtig plusje van 0,2 procent. Mogelijk werpt de vernieuwing met de Passage tussen Grote Marktstraat en Spuistraat al zijn vruchten af.

Gemiddeld is het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten afgelopen negen maanden gedaald met 3,5 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Oplevingen

"Als je op de lange termijn kijkt, loopt het aantal winkelende mensen al jaren terug, vooral in de middelgrote steden. Met wat oplevingen daargelaten in 2016 en 2017. Mensen gaan voor winkelen en een dagje uit naar de grote stad: Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Leiden en Maastricht bijvoorbeeld. Dat gaat ten koste van bezoekjes aan kleinere steden in de buurt", zegt Huib Lubbers, directeur van Bureau RMC.

"Maar nu zien we dus de eerste negatieve effecten in grote steden en lijkt het dat de middelgrote en kleinere steden het weer wat beter doen."

Bovendien stijgt in alle grote steden de verblijfstijd van de bezoeker, hetgeen betekent dat de mensen die komen, het blijkbaar meer naar de zin hebben.

Volgens Lubbers lijkt het vooralsnog niet rampzalig uit te pakken voor de winkeliers in die grote steden. "Winkeliers zien de bonbedragen stijgen, dus dat betekent dat mensen die wèl in die winkelstraat lopen, écht spullen kopen. Daardoor wordt een mogelijk verlies aan omzet opgevangen."

Tijdelijke overlast

De Urban Department Store Rotterdam (UDSR), de organisatie die de belangen behartigt van de winkeliers in Rotterdam, geeft RMC opdracht deze gegevens te verzamelen. "Van die daling worden we natuurlijk niet blij", zegt directeur Rob Vester van de UDSR. "Maar ja, het kan altijd nog erger", verwijzend naar de cijfers van Amsterdam en Utrecht.

"D'r wordt op de Lijnbaan momenteel stevig geïnvesteerd in vastgoed. Nieuwe gevels bij Forum, renovatie van gevels en luifels. Daarbij wordt de Coolsingel heringericht. Dat zorgt natuurlijk voor tijdelijke overlast en een minder aantrekkelijke binnenstad." Volgens Vester zien winkeliers hierdoor echter geen dramatische terugval in de omzet.

"Wij werken momenteel aan de vernieuwing, gericht op een toekomstbestendige binnenstad. We hebben er vertrouwen in dat de consumenten straks weer meer gaan uitgeven bij ons", aldus Vester.

Dat in de Amsterdamse Kalverstraat een daling wordt genoteerd van 10 procent, noemt Jurgen Visser van de ondernemersvereniging Kalverstraat/Heiligeweg 'een grote zorg'. "Oorzaken zijn lastig te noemen. We zullen in samenwerking met ondernemers en gemeente de straat aantrekkelijk moeten houden, gevarieerd en schoon."

Den Haag blij

Den Haag is juist blij met de laatste metingen, zegt Ad Dekkers, directeur Bureau Binnenstad Den Haag. "Vooral in de veranderende (retail)markt. Er wordt zowel door ondernemers, investeerders als de gemeente al meer dan 20 jaar hard en intensief gewerkt aan het aantrekkelijk maken van de binnenstad. We hebben immers een unieke binnenstad", zegt Dekkers. "En dat lukt."